Кабмин выделил деньги для выплат на детей, пострадавших от обстрелов ВСУ

Документ подписал Михаил Мишустин

Правительство России выделило средства для единовременных выплат на детей, пострадавших от обстрелов армии Украины.

Сумма единовременной выплаты – 100 тысяч рублей, говорится в распоряжении кабмина. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги получат семьи, чьи дети получили ранение или контузию на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также на территории регионов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.

Выплата будет назначена на каждого пострадавшего ребенка. Если на момент получения выплаты пострадавшему исполнилось 18 лет, то он может получить ее самостоятельно.

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