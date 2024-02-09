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Кабмин выделил деньги для выплат на детей, пострадавших от обстрелов ВСУ

16:24
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Документ подписал Михаил Мишустин

Правительство России выделило средства для единовременных выплат на детей, пострадавших от обстрелов армии Украины.

Сумма единовременной выплаты – 100 тысяч рублей, говорится в распоряжении кабмина. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 

Деньги получат семьи, чьи дети получили ранение или контузию на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также на территории регионов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.

Выплата будет назначена на каждого пострадавшего ребенка. Если на момент получения выплаты пострадавшему исполнилось 18 лет, то он может получить ее самостоятельно.

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