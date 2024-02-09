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Собянин рассказал, какие участки парка "Яуза" благоустроят в этом году

16:18
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Территории вдоль Тенистого проезда и улицы Сельскохозяйственная

Как сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин, на северо-востоке столицы в рамках создания парка "Яуза" благоустроят еще два участка вдоль одноименной реки. Произойдет это уже в текущем году.

"Это территории вдоль Тенистого проезда и ул. Сельскохозяйственная", - уточнил глава города.

С 2016 года в парке "Яуза" было приведено в порядок 13 участков общей площадью 324,6 гектара, добавил мэр.

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