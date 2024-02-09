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В центре Смоленска расстреляли маршрутку

16:48
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Неизвестный мог стрелять из окна здания

В центре Смоленска неизвестный открыл стрельбу по маршрутному автобусу.

Инцидент произошел в районе проспекта Гагарина днем 9 февраля. неустановленное лицо выстрелило в сторону маршрутки, окно возле водителя и входная дверь получили повреждения.

По предварительным данным, водитель и пассажиры не пострадали. По неподтвержденной информации, злоумышленник мог стрелять из окна здания, пишет RT. Его пока не удалось задержать.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. На месте работают следователи и криминалисты. В районе ЧП перекрыто движение транспорта.

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