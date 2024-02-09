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В Госдуме назвали заявление секретаря СНБО по Ил-76 ложью

17:45
  • пятница
  • 09 февраля 2024

У Киева нет ничего святого

В Госдуме назвали заявление Киева по сбитому самолету Ил-76 ложью.

Украинские власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов.

Россия провела расследование, которое показало, что в самолете есть характерные отверстия и также поражающие элементы, которые используются в ракетных установках Patriot производства США. Эти системы поставляются на Украину и используются ВСУ.

"Лично меня такой поступок украинских властей, к сожалению, даже не удивил, они уже давно запачканы в крови, ничего святого у них нет", - отметил парламентарий.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что на борту сбитого в Белгородской области самолета Ил-76 не было украинских военнопленных.

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