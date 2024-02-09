ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Михаила Боярского выписали из больницы

17:49
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Через 1,5 недели артист выйдет на сцену

Народного артиста России Михаила Боярского выписали из больницы.

Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщили РИА Новости представители Театра имени Ленсовета. Актер уже дома, чувствует себя хорошо. Как ожидается, 20 февраля он уже выйдет на сцену.  

Три дня назад стало известно, что 74-летнего Боярского госпитализировали в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга для планового обследования. Там ему сделали коронарографию и стентирование.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Боярский
Михаил Боярский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.