Через 1,5 недели артист выйдет на сцену

Народного артиста России Михаила Боярского выписали из больницы.

Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщили РИА Новости представители Театра имени Ленсовета. Актер уже дома, чувствует себя хорошо. Как ожидается, 20 февраля он уже выйдет на сцену.

Три дня назад стало известно, что 74-летнего Боярского госпитализировали в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга для планового обследования. Там ему сделали коронарографию и стентирование.

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