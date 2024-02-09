Россиянин уговаривал участника СВО сдаться в плен и попал под статью

Ему грозит до 10 лет лишения свободы
Суд в Саратовской области арестовал 31-летнего местного жителя, который призывал участника специальной военной операции (СВО) сдаться в плен Вооруженным силами Украины (ВСУ).
Как стало известно в УФСБ, мужчина в переписке подстрекал своего знакомого контрактника добровольно сдаться в украинский плен.
Возбуждено уголовное дело по статье "Подстрекательство к добровольной сдаче в плен", саратовцу грозит до 10 лет лишения свободы, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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