Россиянин уговаривал участника СВО сдаться в плен и попал под статью

Ему грозит до 10 лет лишения свободы

Суд в Саратовской области арестовал 31-летнего местного жителя, который призывал участника специальной военной операции (СВО) сдаться в плен Вооруженным силами Украины (ВСУ).

Как стало известно в УФСБ, мужчина в переписке подстрекал своего знакомого контрактника добровольно сдаться в украинский плен.

Возбуждено уголовное дело по статье "Подстрекательство к добровольной сдаче в плен", саратовцу грозит до 10 лет лишения свободы, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"