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Сергея Удальцова внесли в список террористов и экстремистов

18:41
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Возбуждено дело об оправдании терроризма

Координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова внесли в перечень террористов и экстремистов.

Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщили в Росфинмониторинге.

12 января Басманный суд Москвы арестовал Удальцова до 15 февраля. Ему предъявлено обвинение по статье об оправдании терроризма. Свою вину лидер "Левого фронта" не признает.

Поводом к возбуждению уголовного дела стали посты Удальцова в поддержку участников "марксистского кружка" из Уфы, проходящих фигурантами уголовного дела о террористическом сообществе, напоминает "Интерфакс".

Ранее Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

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