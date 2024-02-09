Сергея Удальцова внесли в список террористов и экстремистов

Возбуждено дело об оправдании терроризма

Координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова внесли в перечень террористов и экстремистов.

Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщили в Росфинмониторинге.

12 января Басманный суд Москвы арестовал Удальцова до 15 февраля. Ему предъявлено обвинение по статье об оправдании терроризма. Свою вину лидер "Левого фронта" не признает.

Поводом к возбуждению уголовного дела стали посты Удальцова в поддержку участников "марксистского кружка" из Уфы, проходящих фигурантами уголовного дела о террористическом сообществе, напоминает "Интерфакс".

Ранее Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

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