Социальные пенсии в России проиндексируют на 7,5%

С 1 апреля

Индексация социальных пенсий в России с 1 апреля 2024 года может составить 7,5%.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, который разработали в Минтруде. мера коснется 4,1 миллиона россиян.

Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума.

С 1 февраля в России на 7,4% проиндексировали денежные выплаты для ветеранов ВОВ, Героев СССР, Героев Труда, Героев России, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также инвалидов I, II и III групп. Полный список тех, кому положены увеличенные выплаты, опубликован на сайте Социального фонда России (СФР).

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