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На Майдане начался митинг против отставки Залужного

20:23
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Правоохранители в ситуацию пока не вмешиваются

В центре Киева начались протесты с требованием вернуть на пост главкома ВСУ Валерия Залужного и отправить в отставку президента Украины Владимира Зеленского.

Протестующие собрались на Майдане вечером 9 февраля. Акция собрала около 70 человек, передает ТАСС.  Участники скандируют лозунги: "Зеленского - вон" и "Верните генерала Залужного".

По данным украинских СМИ, обстановка на Майдане спокойная, военных среди участников акции нет. На месте дежурит полиция.

Накануне Зеленский отстранил от должности Валерия Залужного от должности главнокомандующего ВСУ, его место занял Александр Сырский.

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