Компанию "Елкин картон" включили в реестр иноагентов

Ее создал карикатурист Сергей Елкин*
Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов компанию "Елкин картон".
Компанию создал художник-карикатурист Сергей Елкин (признан в России иноагентом – прим. ред.).
На прошлой неделе Минюст внес в список иноагентов правозащитника Олега Орлова*, исполнительного директора "Викимедиа.ру" Станислава Козловского*, новосибирского политика Антона Картавина*, активиста Михаила Чимарова*, историка Никиту Соколова* и журналиста Сергея Степанова*.
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* Физические лица, выполняющие функции иноагентов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"