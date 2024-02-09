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Компанию "Елкин картон" включили в реестр иноагентов

21:24
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Ее создал карикатурист Сергей Елкин*

Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов компанию "Елкин картон".

Компанию создал художник-карикатурист Сергей Елкин (признан в России иноагентом – прим. ред.).

На прошлой неделе Минюст внес в список иноагентов правозащитника Олега Орлова*, исполнительного директора "Викимедиа.ру" Станислава Козловского*, новосибирского политика Антона Картавина*, активиста Михаила Чимарова*, историка Никиту Соколова* и журналиста Сергея Степанова*.

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* Физические лица, выполняющие функции иноагентов.

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