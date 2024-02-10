Артиллеристы нанесли удары по позициям ВСУ под Херсоном

Уничтожен склад с боеприпасами

Новые кадры боевой работы наших артиллеристов опубликовало Минобороны. На херсонском направлении мощные удары по позициям ВСУ наносят расчёты 152-миллиметровых пушек Д-20.

На этот раз они уничтожили склад боеприпасов противника. Корректировку огня вели с помощью беспилотников. От момента обнаружения цели до её поражения нашим бойцам нужно всего несколько минут.

Огонь ведут на дальности более 17 километров, скорость прицельной стрельбы - пять выстрелов в минуту, сообщает "ТВ Центр".

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