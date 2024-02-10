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Фермеры продолжают акции протеста на тракторах в городах Европы

10:21
  • суббота
  • 10 февраля 2024

Они блокируют ключевые автодороги

По улицам европейских городов продолжают колесить тракторы – местные фермеры блокируют дороги в знак протеста против политики Брюсселя.
Европейские фермеры устроили акцию в супермаркетах

Гнев аграриев вызывают отсутствие льгот, сокращение поголовья животных в рамках зелёной повестки и ввоз в ЕС дешёвого зерна, молока и другой сельхозпродукции с Украины. Все это ставит тысячи хозяйств на грань разорения.

Итальянские фермеры попытались прилечь внимание к акции пробегом техники рядом с древним Колизеем. В Венгрии участники митингов держали в руках плакаты со словами "Брюссель предал нас!", в Испании из-за протестов оказалась практически полностью перекрыта одна из крупных автотрасс.

Фермеры предупредили - протесты продолжатся, они намерены стоять на своём ещё две недели, сообщает "ТВ Центр".

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