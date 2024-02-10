Взволнованный Шольц прилетел на встречу с Байденом

Канцлер обеспокоен проблемами с оказанием помощи Украине

Канцлер Германии в Вашингтоне всеми силами пытается прояснить, когда Штаты выделят деньги на поставку вооружений Украине - Шольц встретился с Джо Байденом, но подробностей пока нет. Европу волнует затянувшееся в Конгрессе согласование многомиллиардной помощи Украине. Пока США решают, главный груз ответственности за поставку вооружений Киеву свалился на ЕС.

Байден запросил у Конгресса 60 миллиардов долларов. Законопроект о выделении средств союзникам США, который верхняя палата как раз сейчас и рассматривает, вызвал серьёзные разногласия, сообщает "ТВ Центр".

Байден на встрече с Шольцем даже заявил, что неспособность Конгресса поддержать Украину возмутительна и сравнил несговорчивость американских политиков с преступной халатностью.

Сам Шольц дал повод для пересудов в соцсетях - он встретил в кулуарах Сената своего двойника Криса Кунса. И теперь пользователи предлагают поменять Шольца на его клона. Дескать, хуже уже не будет.

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