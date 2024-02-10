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В Минобороны рассказали о подвиге сержанта Никиты Филатова

11:19
  • суббота
  • 10 февраля 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Новые примеры героизма наших военнослужащих в зоне спецоперации. Стрелок Фидан Абдрахманов уничтожил два беспилотника ВСУ, которые атаковали наших сапёров на линии обороны, а также с помощью антидронового ружья подавил сигнал БПЛА противника осуществляющего фото- и видеосъёмку строительства фортификационных сооружений российских подразделений.

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Гвардии сержант Никита Филатов, рискуя жизнью, вывел из-под шквального огня противника боевую машину командира реактивного артиллерийского дивизиона, что позволило передать необходимую информацию огневым подразделениям.

Благодаря быстрым и решительным действиям сержанта, а также слаженной работе экипажей РСЗО "Ураган" был нанесён ответный удар по украинским позициям, уничтожена бронетехника и скопление живой силы ВСУ, сообщает "ТВ Центр".

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