Россияне встретили Новый год по лунному календарю

Насупил год Синего дракона

По всему миру отмечают Новый год по лунному календарю. В нашей стране буддисты в Бурятии, Забайкальском крае, Иркутской области, Туве, Калмыкии и других регионах встретили год Синего дракона в храмах.

Самые масштабные торжества прошли в Китае. В небо поднялись тысячи дронов в виде летающих драконов. На улицах горят тысячи ярких фонарей, в Поднебесной это ещё и символ наступающей весны, поэтому повсюду ещё и множество цветов. Праздник в принято отмечать дома, в КНР сейчас длинные выходные.

В атмосферу Нового года погрузился и центр российской столицы. Впервые в Москве встречают так широко. Почти на две недели город наполнится восточным колоритом: причудливые орнаменты и фигуры, золотые пагоды, дивные ароматы и чарующая музыка у стен Кремля.

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