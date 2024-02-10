ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне встретили Новый год по лунному календарю

10:47
  • суббота
  • 10 февраля 2024

Насупил год Синего дракона

По всему миру отмечают Новый год по лунному календарю. В нашей стране буддисты в Бурятии, Забайкальском крае, Иркутской области, Туве, Калмыкии и других регионах встретили год Синего дракона в храмах.
Москва с размахом отметит Китайский новый год

Самые масштабные торжества прошли в Китае. В небо поднялись тысячи дронов в виде летающих драконов. На улицах горят тысячи ярких фонарей, в Поднебесной это ещё и символ наступающей весны, поэтому повсюду ещё и множество цветов. Праздник в принято отмечать дома, в КНР сейчас длинные выходные.

В атмосферу Нового года погрузился и центр российской столицы. Впервые в Москве встречают так широко. Почти на две недели город наполнится восточным колоритом: причудливые орнаменты и фигуры, золотые пагоды, дивные ароматы и чарующая музыка у стен Кремля.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Фестиваль "Китайский Новый год в Москве"
Фестиваль "Китайский Новый год в Москве"
Украшения Москвы к Новому году по китайскому календарю
Украшения Москвы к Новому году по китайскому календарю
Украшения Москвы к Новому году по китайскому календарю
Украшения Москвы к Новому году по китайскому календарю
Украшения Москвы к Новому году по китайскому календарю
Украшения Москвы к Новому году по китайскому календарю
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.