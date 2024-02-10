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Израильская армия нанесла удар по больнице в секторе Газа

11:13
  • суббота
  • 10 февраля 2024

Гибнут мирные жители

Израильская армия наносит очередные удары по сектору Газа – под танковый обстрел попала больница в городе Хан-Юнис на юге анклава. ЦАХАЛ продолжает готовить и масштабную операцию в Рафахе, где сейчас живут более миллиона палестинцев, многие из них в палатках и самодельных укрытиях, сообщает "ТВ Центр".
В ХАМАС оценили проект соглашения об освобождении израильских заложников

Международные организации призвали правительство Израиля отказаться от этого наступления, так как оно будет иметь катастрофические последствия. В Тель-Авиве настаивают - без новой операции невозможно достигнуть целей по уничтожению боевиков ХАМАС.

А в Белом доме признали, что единственный способ добиться прекращения огня в секторе Газа - заключить новые договоренностей по освобождению израильских заложников. По данным СМИ, условия новой сделки - попытается обсудить директор ЦРУ Уильям Бёрнс, на следующей неделе он приедет с визитом в Египет.

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