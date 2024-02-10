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Шойгу проверил производство беспилотников в Удмуртии

11:11
  • суббота
  • 10 февраля 2024

Министр посетил оборонные предприятия

Новейшие образцы ударных и разведывательных беспилотников представили главе Минобороны. Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Удмуртию посетил предприятия, которые обеспечивают выполнение гособоронзаказа.
Шойгу посетил передовой пункт управления Западной группировки войск

Здесь производят барражирующие боеприпасы “Ланцет”. Эти модели активно применяют в зоне СВО, они с лёгкостью уничтожают современную западную технику.

Также министр проинспектировал производственные линии концерна “Калашников”. С прошлого года объём выпуска дронов вырос на 60%. В цехах создают новейшее высокоточное оружие - ракеты “Вихрь”, “Китолов” и “Стрела”.

После осмотра заводов, Шойгу провёл совещание с представителями органов военного управления и предприятий ОПК, сообщает "ТВ Центр".

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