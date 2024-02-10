Интервью Путина Карлсону посмотрели сотни миллионов человек

Оно пользуется популярностью на платформе Х

Большое интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало настоящую истерику в Белом доме и Госдепе США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, официальный Вашингтон и контролируемые демократами СМИ наперебой призывают не смотреть запись беседы. Впрочем, эти ожидаемые окрики лишь подогрели интерес зрителей к разговору во всем мире.

Видео на площадке Х, размещённое американским журналистом, побило все рекорды платформы – за сутки его посмотрели 170 миллионов человек. Второй день мир буквально трясёт после двухчасового интервью российского президента. Пользователи шокированы знаниями Владимира Путина: ролики, как уместить в 30 секунд несколько тысячелетий, разлетаются по соцсетям.

Пока мир смотрел интервью, западные политики придумывали оправдания. Делалось на скорую руку, поэтому, видимо, вышло не очень талантливо. Бывший премьер Британии, который буквально приказал Киеву воевать до последнего украинца, с ответом Путину подоспел только спустя почти сутки после выхода видео.

"По всему миру люди смотрят это нелепое интервью, которое Владимир Путин дал Такеру Карлсону. Ни в коем случае нельзя вестись на ложные представления о том, что Путину чуть ли не суждено добиться успеха на Украине. Совсем напротив - он обречён на неудачу", - заявил Борис Джонсон.

Обиделись на российского лидера Польша и Канада. После того, как сам премьер Трюдо пригласил в парламент нациста Гунька, а потом рукоплескал ему вместе с Зеленским, теперь вынужден оправдываться. Впрочем, на помощь пришла западная методичка – всё это российская пропаганда. Канцлер Германии Олаф Шольц отправился на поклон к Джо Байдену. Они планировали обсудить помощь Украине, но не смогли пройти мимо интервью Путина.

"Германия и США должны сыграть свою роль в сохранении мира на планете. И это нелепое интервью Путина накануне, где снова было много лжи о начале этой войны. Его мотивы понятны - ему нужна территория своего соседа. Это империализм. Мы должны помочь Украине защитить свою страну", - высказался Шольц.

После того, как законопроект на 118 миллиардов долларов, разработанный командой Байдена, провалил голосование, в Сенат поступило новое предложение, предусматривающее уже 95 миллиардов. Деньги должны пойти на помощь Украине, Израилю, Тайваню и другим нуждам без привязки к расходам на границы США.

Тем временем в Киеве Майдан снова заполняется толпой недовольных. Впрочем, позже стало известно, что митинг в поддержку отправленного в отставку Залужного организовал Пётр Порошенко.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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