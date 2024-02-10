Американцы бьют тревогу из-за оговорок Байдена

Здоровье президента вызывает опасения врачей

Договорились попробовать договориться. Американские сенаторы начнут дебаты по законопроекту о помощи Украине и Израилю. Сегодня они проголосовали за то, чтобы дать старт дискуссии. Джо Байден в очередной раз призвал Конгресс согласиться на финансирование Киева. При этом в США всё больше сомневаются в том, что президент дееспособен.

Встреча с главой Белого дома явно не оправдала ожидания немецкого канцлера, прилетевшего в Вашингтон. Олаф Шольц рассчитывал получить ответ на главный вопрос – продолжит ли Америка оказывать поддержку Украине. Но вместо конкретных предложений, лидер Германии услышал лишь невнятное бормотание своего американского коллеги. Джо Байден почти всю встречу не отрывался от карточек с подсказками.

Здоровье 81-летнего президента вызывает беспокойство и у самих американцев. Специальный прокурор Роберт Хёр в своем докладе рассказал о неспособности Джо Байдена вспомнить элементарные факты из собственной жизни, а также призвал американского лидера пройти тестирование умственных способностей. Идею поддержал и врач бывших президентов Барака Обамы и Дональда Трампа. Ронни Джексон заявил, что Байден обязан это сделать, если собирается баллотироваться на второй срок.

Многочисленные оговорки и ляпы Байдена республиканцам лишь на руку. Интернет заполонили мемы типа: "Байден – президент, но для глупых людей". А выступление его в пивоварне в штате Висконсин до сих пор бьёт рекорды просмотров.

Тем временем Дональд Трамп выдал сенсацию о состоянии здоровья своего оппонента. На выступлении в Пенсильвании он пожаловался на политическое преследование со стороны Демократической партии США и признался, что не вполне понимает, какова роль действующего главы государства в этом противостоянии. Особенно учитывая состояние его здоровья.

Сам Байден все насмешки отвергает, заверяя, что с его памятью все в порядке. Другой вопрос – верят ли в это американцы. Рейтинг действующего президента продолжает стремительно падать. Согласно последним опросам доверить свою страну действующему президенту готовы меньше трети граждан США.

Анна Пешехонова, «ТВ Центр»

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