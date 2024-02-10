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Собянин рассказал о строительстве городского вокзала "Митьково" МЦД-3

12:51
  • суббота
  • 10 февраля 2024

Он откроется в этом году

Новый городской вокзал "Митьково" третьего Московского центрального диаметра откроется уже в этом году. Об этом рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

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Вокзал расположен на границе районов Красносельский и Сокольники. В настоящее время идёт монтаж инженерных коммуникаций и металлоконструкций наземной части вестибюля, а также остекление турникетного зала.

Со станции "Митьково" МЦД-3 можно будет бесплатно пересесть на Большую кольцевую и Сокольническую линии метро. Перенесут ближе остановки наземного транспорта. Так, например, путь к трамваям займёт около двух минут. Рядом с вокзалом сделают удобные и безопасные пешеходные зоны, высадят кустарники и деревья, установят освещение.

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Строительство вокзала "Митьково" МЦД-3
Строительство вокзала "Митьково" МЦД-3
Проект городского вокзала "Митьково" МЦД-3
Проект городского вокзала "Митьково" МЦД-3
Строительство вокзала "Митьково" МЦД-3
Строительство вокзала "Митьково" МЦД-3
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