В крымский парк "Тайган" доставили животных из прифронтовых зоопарков

Здесь им будет комфортнее

Пополнение в крымском парке "Тайган" – на полуостров доставили 13 экзотических животных из зоопарков, расположенных в прифронтовой зоне. Из-за частых обстрелов звери там находились в состоянии стресса. Теперь же в распоряжении новых обитателей будут тихие и просторные вольеры. Правда перед этим предстоит пройти карантин и тщательный осмотр.

Сотрудники крымского парка львов уже восьмой раз выезжают в зону СВО спасать животных. "Забирали из разных зоопарков на новых территориях. Кто-то не может кормить, у кого-то нет денег на корма. Кто-то не проходит по территории, потому что многие директора парков задумываются о том, что нужно будет менять и делать большие вольеры. У кого-то излишки, у кого-то не прижились животные", - рассказала пресс-секретарь парка львов "Тайган" Татьяна Алексагина.

Например, не прижились японские макаки. Самки частенько получали тумаки от сородичей. А теперь получили шанс на новую жизнь и новую стаю. Как и лемуры, они уже готовы влиться в семью – осталось только акклиматизироваться, а то погода пока не мадагаскарская.

"Мы соединяем их со своими животными, тем самым обновляем кровь, но самое главное – создаём полноценные пары и новые экспозиции. С этим проблем у нас нет. У нас большая территория и достаточно вольеров", - заверил директор парка Олег Зубков.

А ещё для многих четвероногих переселенцев здесь непривычно тихо. Пума приехала из прифронтового зоопарка. Она часто замирает и долго вглядывается в одну точку на горизонте, как будто прислушивается. Выработанный из-за обстрелов рефлекс, который со временем обязательно пройдёт.

Животные, которые приехали с новых территорий сейчас на карантине. Он продлится месяц. Кто-то в зимних вольерах ждет весеннего потепления, ну а патагонские мары с тёплыми шубами уже осваиваются в своём новом доме.

Никита Васильев, «ТВ Центр»

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