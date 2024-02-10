В Кремле назвали главный посыл интервью Путина Карлсону

Важность интервью отметил Дмитрий Песков

В Кремле назвали главным в интервью Путина Карлсону то, что российского лидера услышат люди на Западе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС напомнил о словах главы государства, что в пропагандистском плане очень сложно противостоять США.

Потому что англосаксы так или иначе владеют всеми крупнейшими вещателями, всеми крупнейшими газетами и так далее. И вот на этом фоне главное - дать возможность людям ознакомиться с нашим мировоззрением. И в этом плане это очень хорошая возможность.

Интервью Владимира Путина американскому журналисту было опубликовано 9 февраля на сайте Кремля, ресурсах Карлсона и в соцсети Х. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США. В соцсети Х интервью набрало около 170 миллионов просмотров.

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