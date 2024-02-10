В Харькове уничтожены запасы топлива для ВСУ

Поражены склады ГСМ

В крупных городах Украины этой ночью и рано утром прогремели мощные взрывы. Поражены военные объекты в Одесской и Николаевской областях.

А в Харькове было светло, как днём. Пожар вспыхнул в промзоне, где неонацисты хранили большие запасы топлива.

В зоне СВО, тем временем, истребитель Су-35 уничтожил украинский комплекс С-300 на Купянском направлении. За сутки на этом участке отразили пять атак и нейтрализовали около двухсот боевиков.

Точечные удары по вражеским укреплениям наносят расчёты миномётов “Нона-М1”. Наши бойцы открыли упреждающий огонь перед самым началом наступления противника. В результате ликвидировали десятки неонацистов, сообщает "ТВ Центр".

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