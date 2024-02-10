Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Он отмечается 10 февраля

Владимир Путин поздравил сотрудников МИД с Днём дипломатического работника. Президент назвал приоритетом работу дипломатов со странами СНГ и упрочение связей в ОДКБ.

Неизменным приоритетом остаётся развитие сотрудничества со странами СНГ, наращивание интеграционных процессов по линии ЕврАзЭС, упрочение связей в рамках ОДКБ и Союзного государства.

Особое внимание президент просит уделить выполнению задач и обязанностей, связанных с расширением БРИКС. Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля.

День дипломатического работника отмечается ежегодно 10 февраля. Он был учреждён в 2002 году и связан с историей первого внешнеполитического ведомства России - Посольского приказа, первое упоминание о котором приходится на 10 февраля 1549 года.

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