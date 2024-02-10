Собянин рассказал о планах благоустройства улиц в формате "от дома до дома"

Впереди много работы

В этом году в Москве запланирована масштабная работа по благоустройству 785-ти улиц в разных районах. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, приоритетом является комфорт для пешеходов и автомобилистов.

Рабочие обновят дорожное полотно, сделают удобные подходы и подъезды к жилым кварталам. Появятся современные остановочные павильоны и информационные табло, новые пешеходные переходы, а также уютные зоны отдыха.

Так, к примеру, преобразятся Комсомольский и Нахимовский проспекты, улицы Академика Королёва и Авиамоторная, набережные реки Яузы. Всего до 2028 года приведут в порядок 3 711 улиц в старых границах Москвы.

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