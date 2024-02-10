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Новости предвыборной кампании: кандидаты в президенты встречаются с избирателями

15:15
  • суббота
  • 10 февраля 2024

До выборов осталось чуть более месяца

Реабилитация участников спецоперации и развитие здравоохранения: эти вопросы обсудила с медицинским сообществом Мордовии главный врач 52-й московской горбольницы Марьяна Лысенко.
Зарегистрированные кандидаты в президенты активно ведут предвыборные кампании в регионах

В качестве сопредседателя предвыборного штаба Владимира Путина она посетила Саранск. Лысенко ознакомилась с работой Фонда "Защитники Отечества" и осмотрела корпуса республиканской клинической больницы. На встрече с коллегами она рассказала о подготовке новой редакции нацпроекта "Здравоохранение" и важности развития технологического и лекарственного суверенитета.

"Это всё то, что в перспективе за ближайшее и достаточно короткое время мы должны получить и привести в соответствие. И вот как раз эти программы, на мой взгляд, целесообразно очень серьёзно обсуждать, создавая понятную дорожную карту, которая была бы правильно выстроена исключительно из соображений результатов, которые мы на практике должны достигать", - сказала Лысенко.

Развитие массового спорта в стране обсудил в ходе поездки во Владимир кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков. Он также поучаствовал в открытой тренировке по боксу, которую провёл известный профессиональный боец Владимир Мышев. По мнению Даванкова, нужно, чтобы у каждого человека, особенно молодого, была возможность попробовать себя в разных видах спорта.

"Они должны быть доступны в каждом уголке страны. Много езжу по России, общаюсь с людьми и вижу огромный запрос на массовый спорт. В частности, на юниорские и детские лиги, которые создадут дух конкуренции и станут стимулом для развития начинающих атлетов", - отметил Даванков.

А спортивные дисциплины в киберпространстве, популярные у молодёжи, обсудил кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов. Он посетил компьютерный клуб в московском парке "Сокольники" и встретился с членами российской киберкоманды. Харитонову представили современные технологии виртуальной реальности и показали, как спортсмены оттачивают мастерство перед матчами, сообщает "ТВ Центр".

"Мы, когда учились в 10 классе, в 9 классе, были организованы всегда районные спортивные игры по линии райвоенкомата. Впервые за много лет наша команда заняла третье место. И гранату бросали, и стреляли, и на лыжах бежали пять километров", - вспомнил свою юность Харитонов.

Выборы президента России пройдут в течение трёх дней - с 15 по 17 марта. Центризбирком зарегистрировал четырёх кандидатов: Владимира Путина, он примет участие в качестве самовыдвиженца; и ещё трёх партийный претендентов - Николая Харитонова от КПРФ, Леонида Слуцкого от ЛДПР и Владислава Даванкова от партии "Новые люди".

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