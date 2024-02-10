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Россия расторгла договор аренды с посольством Украины

15:25
  • суббота
  • 10 февраля 2024

Оно закрылось 24 февраля 2022 года

Россия расторгла договор аренды с посольством Украины. Об этом сообщил источник РИА Новости.

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Москва пошла на такой шаг в ответ на действия Киевского горсовета в 2023 году. В апреле он расторг договор аренды с посольством России в Киеве и грозился национализировать здание.

"Российский МИД обещал ответить на это бесчинство, однако в публичном пространстве ни о каких конкретных шагах не сообщалось", - сообщил источник. По его данным, договор аренды с посольством Украины уже расторгнут.

Посольства Украины в Москве и России в Киеве прекратили работу после начала специальной военной операции России по защите граждан Донбасса.

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