Оно закрылось 24 февраля 2022 года
Россия расторгла договор аренды с посольством Украины. Об этом сообщил источник РИА Новости.
Москва пошла на такой шаг в ответ на действия Киевского горсовета в 2023 году. В апреле он расторг договор аренды с посольством России в Киеве и грозился национализировать здание.
"Российский МИД обещал ответить на это бесчинство, однако в публичном пространстве ни о каких конкретных шагах не сообщалось", - сообщил источник. По его данным, договор аренды с посольством Украины уже расторгнут.
Посольства Украины в Москве и России в Киеве прекратили работу после начала специальной военной операции России по защите граждан Донбасса.