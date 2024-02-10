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В Чёрном море отбита атака ВСУ на российские гражданские суда

16:08
  • суббота
  • 10 февраля 2024

Украина использовала морские дроны

Киевский режим предпринял вечером 9 февраля попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в Чёрном море. Об этом сообщили в Минобороны России.

Суда пытались атаковать безэкипажными катерами. Для отражения атаки были задействованы патрульные корабли и авиация ВМФ. Один катер уничтожили артиллерийским огнём, остальные подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

В военном ведомстве добавили, что российские гражданские суда не пострадали.

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