В Чёрном море отбита атака ВСУ на российские гражданские суда

Украина использовала морские дроны

Киевский режим предпринял вечером 9 февраля попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в Чёрном море. Об этом сообщили в Минобороны России.

Суда пытались атаковать безэкипажными катерами. Для отражения атаки были задействованы патрульные корабли и авиация ВМФ. Один катер уничтожили артиллерийским огнём, остальные подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

В военном ведомстве добавили, что российские гражданские суда не пострадали.

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