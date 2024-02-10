В Чёрном море отбита атака ВСУ на российские гражданские суда

Украина использовала морские дроны
Киевский режим предпринял вечером 9 февраля попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в Чёрном море. Об этом сообщили в Минобороны России.
Суда пытались атаковать безэкипажными катерами. Для отражения атаки были задействованы патрульные корабли и авиация ВМФ. Один катер уничтожили артиллерийским огнём, остальные подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
В военном ведомстве добавили, что российские гражданские суда не пострадали.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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