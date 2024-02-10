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Собянин рассказал о работе ледоколов коммунального флота Москвы

17:23
  • суббота
  • 10 февраля 2024

Они ежедневно выходят на патрулирование

Москву-реку ежедневно патрулируют два ледокола "Риф" и "Норд". Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что суда входят в состав коммунального флота "Мосводостока", а их главная задача – обеспечение движения круглогодичных электрических речных трамвайчиков, судов коммунальных и экстренных служб.

Также ледоколы освобождают ото льда пришвартованные у причалов теплоходы и следят за чистотой акватории.

70-тонные ледоколы-близнецы изготовили в Костроме. В Москве они работают более 30 лет.

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Ледокол на реке
Ледокол на реке
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