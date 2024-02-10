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В Москве задержан экс-директор клиники "Медицина 24/7"

17:46
  • суббота
  • 10 февраля 2024

Его поместили в СИЗО

Задержан находившийся в международном розыске бывший директор клиники "Медицина 24/7" Олег Серебрянский. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Серебрянского задержали в одном из столичных аэропортов, он прилетел из Турции. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

В отношении бывшего генерального директора и главного врача клиники "Медицина 24/7" возбуждено дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Три года назад в клинике умерла женщина, после чего Серебрянский сбежал из России.

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