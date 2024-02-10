Собянин рассказал о концертной программе школ искусств

Они будут посвящены важным датам

Московские школы искусств проведут более пяти тысяч мероприятий в этом году, сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что многие концерты будут посвящены историческим датам и деятелям культуры. Например, детская музыкально-хоровая школа №106 организует Музыкальный салон по случаю 220-летия Михаила Глинки и 225-летия Александра Пушкина.

Также в столице пройдут выступления 14 хоровых коллективов в рамках фестиваля "Детский голос" и парад юнармейцев.

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