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Собянин рассказал о концертной программе школ искусств

19:02
  • суббота
  • 10 февраля 2024

Они будут посвящены важным датам

Московские школы искусств проведут более пяти тысяч мероприятий в этом году, сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что многие концерты будут посвящены историческим датам и деятелям культуры. Например, детская музыкально-хоровая школа №106 организует Музыкальный салон по случаю 220-летия Михаила Глинки и 225-летия Александра Пушкина.

Также в столице пройдут выступления 14 хоровых коллективов в рамках фестиваля "Детский голос" и парад юнармейцев.

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