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Во Франции произошёл пожар на АЭС

18:20
  • суббота
  • 10 февраля 2024

Остановлены два реактора

Во Франции минувшей ночью горела АЭС "Шинон", расположенная на западе страны. Сегодня днём власти сообщили об остановке двух реакторов станции после ночного ЧП.

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Известно, что загорелся трансформатор третьего реактора. Потеря основного внешнего электроснабжения привела к автоматической остановке реактора. После ликвидации пожара пришлось остановить и соседний, четвёртый реактор.

Всего на станции "Шинон" четыре действующих реактора. Изначально их было семь, но три были остановлены с 1973 года по 1990 год, сообщает ТАСС.

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