Во Франции произошёл пожар на АЭС

Остановлены два реактора

Во Франции минувшей ночью горела АЭС "Шинон", расположенная на западе страны. Сегодня днём власти сообщили об остановке двух реакторов станции после ночного ЧП.

Известно, что загорелся трансформатор третьего реактора. Потеря основного внешнего электроснабжения привела к автоматической остановке реактора. После ликвидации пожара пришлось остановить и соседний, четвёртый реактор.

Всего на станции "Шинон" четыре действующих реактора. Изначально их было семь, но три были остановлены с 1973 года по 1990 год, сообщает ТАСС.

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