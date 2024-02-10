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Московский зоопарк показал видео панды Катюши с новогодними подарками

19:45
  • суббота
  • 10 февраля 2024

Ей вручили бамбуковый торт

Работники Московского зоопарка поздравили маленькую панду Катюшу с Новым годом по лунному календарю. Они поделились трогательными кадрами.

На них видно, как панда сначала осторожно разбирает вручённый ей торт из бамбука, а затем начинает неспеша есть стебли растения.

Панда Катюша родилась четыре месяца назад. Её родители - бамбуковые медведи Диндин и Жуи. Имя для малышки выбрали москвичи на платформе "Активный гражданин".

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