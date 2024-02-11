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Обнаружил и сбил беспилотник ВСУ: подвиг младшего сержанта Кукушкина

11:00
  • воскресенье
  • 11 февраля 2024

Минобороны представило новых героев СВО

Примеры героизма наших военнослужащих в зоне спецоперации. Командир отделения управления мотострелковой роты, младший сержант Сергей Кукушкин, находясь на боевом дежурстве, обнаружил беспилотник противника, который приближался к опорному пункту. Точным огнём из стрелкового оружия Сергей сбил дрон. Снаряд взорвался в воздухе, не нанеся ущерба российским военнослужащим.

Гвардии капитан Осман Рагимов вместе с сослуживцами доставлял боеприпасы на позиции российских подразделений. Когда наша колонна попала под артиллерийский обстрел боевиков, Осман мгновенно сориентировался и вывел автомобиль со снарядами из-под огня противника в безопасное место, не допустив его поражения, а затем, возглавив колонну, своевременно доставил боеприпасы нашим военнослужащим, сообщает "ТВ Центр".

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