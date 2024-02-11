ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Тольятти сгорел элитный гостинично-развлекательный комплекс

10:19
  • воскресенье
  • 11 февраля 2024

Пожар тушили всю ночь

В Тольятти всю ночь боролись с масштабным пожаром в гостинично-развлекательном комплексе "Небо". Огонь вспыхнул вечером и охватил всё здание.

В дагестанском селе сгорело 20 домов
Две квартиры сгорели в многоэтажке на юге Москвы

Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. В тушении задействовали 105 пожарных и 29 единиц техники. К утру огонь удалось локализовать.

Но, судя по кадрам с места происшествия, комплекс выгорел практически полностью. Людей успели эвакуировать, пострадали два человека.

Предварительной причиной ЧП называют короткое замыкание. Следственный комитет и прокуратура начали проверку произошедшего, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пожар в гостинично-развлекательном комплексе в Тольятти
Пожар в гостинично-развлекательном комплексе в Тольятти
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.