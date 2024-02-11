В Тольятти сгорел элитный гостинично-развлекательный комплекс

Пожар тушили всю ночь

В Тольятти всю ночь боролись с масштабным пожаром в гостинично-развлекательном комплексе "Небо". Огонь вспыхнул вечером и охватил всё здание.

Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. В тушении задействовали 105 пожарных и 29 единиц техники. К утру огонь удалось локализовать.

Но, судя по кадрам с места происшествия, комплекс выгорел практически полностью. Людей успели эвакуировать, пострадали два человека.

Предварительной причиной ЧП называют короткое замыкание. Следственный комитет и прокуратура начали проверку произошедшего, сообщает "ТВ Центр".

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