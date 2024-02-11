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В Финляндии проходят выборы президента

10:35
  • воскресенье
  • 11 февраля 2024

Лидирует русофоб Стубб

В Финляндии сегодня выбирают президента. Во втором туре участвуют двое кандидатов. Кампания проходит на фоне ухудшения экономической ситуации в стране и впервые после присоединения Финляндии к НАТО.

Президента избирают на шестилетний срок. По соцопросам лидирует бывший премьер-министр страны Александр Стубб, политик от правящей партии. Он поддерживает решение закрыть границы с Россией, предлагает увеличить численность профессиональных военнослужащих.

Стубб рассматривает свою страну, как одного из стратегических партнёров США, сообщает "ТВ Центр".

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