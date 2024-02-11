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В Элисте расследуют обстоятельства двух взрывов

10:00
  • воскресенье
  • 11 февраля 2024

Есть пострадавшие

Два взрыва произошли минувшей ночью в Элисте. Сначала мужчина взорвал неустановленное устройство в центре оказания психологической помощи, расположенном на первом этаже многоэтажного жилого дома.

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Во время взрыва он погиб, ещё два человека получили серьёзные ранения. Жильцов дома пришлось эвакуировать в центр временного содержания, организованного в соседней школе .

Затем взрывное устройство сработало в доме злоумышленника, куда пришли с обыском сотрудники полиции и Росгвардии. Ранения получили трое силовиков, сообщает ТАСС.

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