В Элисте расследуют обстоятельства двух взрывов

Есть пострадавшие
Два взрыва произошли минувшей ночью в Элисте. Сначала мужчина взорвал неустановленное устройство в центре оказания психологической помощи, расположенном на первом этаже многоэтажного жилого дома.
Во время взрыва он погиб, ещё два человека получили серьёзные ранения. Жильцов дома пришлось эвакуировать в центр временного содержания, организованного в соседней школе .
Затем взрывное устройство сработало в доме злоумышленника, куда пришли с обыском сотрудники полиции и Росгвардии. Ранения получили трое силовиков, сообщает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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