В бюджете Незалежной растёт дыра

В условиях полного провала так называемого контрнаступления в ВСУ задумались о строительстве оборонительных сооружений. Вот только спецтехники для возведения капитальных укрепсооружений у боевиков нет. В Киеве сетуют на острую нехватку финансирования.

Тем временем одна из немногих оставшихся статей дохода Украины - поставки сельхозпродукции в Европу – рискует кануть в Лету. На границе Румынии и Молдавии более 30 тракторов заблокировали КПП "Леушены". Через этот пункт пропуска караваны фур под жёлто-синим флагом с зерном идут транзитом на Европу. Молдавские аграрии вынуждены простаивать в очередях и нести убытки. Они требуют запретить эти украинские потоки и послать куда подальше. Например, по железной дороге. Но в тех странах ЕС, куда вся эта продукция поступает, тоже говорят - нам такого добра не надо. Своё есть, и лучшего качества.

Польские фермеры и вовсе полностью перекрыли границу. Не пускают ни грузовики, ни автобусы, ни легковые автомобили. Параллельно по всей республике продолжается блокада дорог сельхозтехникой.

Во Франции струя навоза едва ли не смывает жёлто-синий флаг со стен посольства Украины. Фермеры залили здание хорошей порцией фекалий. Оттуда в ответ начали бросаться дурно пахнущими заявлениями. Мол, сожалеют о том, что аграрии, чуть столкнувшись с первыми же трудностями, обратили гнев на власти своей страны и народ Украины. А должны бы последовать примеру украинцев и сплотиться вокруг родины. Ответ главы фермерского союза Пятой республики оказался не менее отрезвляющим для Киева, чем навозный душ.

"Мы советуем украинским дипломатам беспокоиться о своей собственной стране. Мы бы не рекомендовали указывать что-то тем, за чей счёт ты живешь уже два года. У Украины нет права что-либо просить или требовать от французов. А своё мнение лучше держите при себе", - заявил глава Фермерского союза Франции Арно Руссо.

Зеленский может сколько угодно успокаивать себя и граждан мантрами "весь мир с нами". Но по факту даже границы с ближайшими соседями продолжают оставаться на замке. Якобы успехи от зерновой сделки, которой хвастался главарь нацистского режима, мнимые. Не говоря уже о патовой ситуации на фронте.

В самый разгар конфликта киевский режим осваивает бюджеты, перекладывая асфальт в городах. Для фронта стройматериалов нет. The New York Times предрекает Украине обвальный коллапс уже в этом году. Опрошенные журналистами издания военные эксперты считают: без американской помощи к началу лета ВСУ столкнутся с трудностями в обороне.

И всё это будет происходить на фоне вопросов о легитимности главаря режима. Его пятилетние полномочия истекают 20 мая. Выборы под предлогом продлённого до 13 мая военного положения Банковая отменила. Однако политические оппоненты Зеленского уже готовят петицию о том, что в конце весны президентские полномочия Зеленского станут незаконными.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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