В американской элите зреет раскол по вопросу помощи Украине

Политики начали прозревать

Ожидаемая в Киеве помощь со стороны США увязла в череде предварительных голосований в Сенате. Сегодня верхняя палата соберётся на очередное заседание по скандальному законопроекту, из которого убрали статью о защите американской южной границы. Демократы явно торопятся с принятием документа, вот только их однобокий подход не разделяют конгрессмены-республиканцы, справедливо указывая на приоритетность в решении проблем.

В Мексике вдоль границ с Техасом - десятки тысяч мигрантов. Пока их желание поскорей перебраться в свободные Соединенные Штаты жёстко охраняются местной Нацгвардией вопреки требованиям пустить федеральных пограничников. Рекордное количество нелегалов вот-вот могут прорвать оборону.

Но у американского Конгресса сейчас другие заботы. Администрация Джо Байдена, протолкнувшая под шумок законопроект о безопасности границ, включив помощь Украине и Израилю, потерпела неудачу. Теперь из документа и вовсе убрали положения о границах. При этом там содержится помощь сразу трём территориям – Украине, Израилю и Тайваню. Всего на 95 миллиардов. Киеву из этой суммы причитается 60 миллиардов долларов.

Сенатор Майк Ли назвал документ предательством. Чтобы ускорить процесс принятия законопроекта, сенаторов заставили работать даже в субботу. Это впервые почти за полтора года. В прошлый раз такое внеплановое заседание объяснялось государственной необходимостью, когда вопрос касался финансирования федерального правительства.

Кандидат в президенты Дональд Трамп переживает, с чем останется после выборов, если всё-таки одержит на них победу - с кучей долгов или с должниками? Трамп пугает новыми терактами и старым Байденом. Причём, не знает, что для Америки хуже. После того, как прокурор, расследующий дело о секретных документах, назвал Джо пожилым человеком с благими намерениями и плохой памятью. Американские врачи называют это возрастной деменцией. В соцсетях тут же задались вопросом – как такому человеку можно доверить управление огромной страной и самое главное – ядерным оружием?

Законопроект, который сейчас находится в Сенате – последний шанс Байдена сделать хоть что-то значимое в своей президентской карьере. Впрочем, пока это лишь обсуждения. Даже если документ примет Сенат, то его должна одобрить еще и Палата представителей, где большинство за республиканцами, которые выступают против помощи Украине.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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