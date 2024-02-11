Участники арт-кластера "Таврида" выступили на форуме "Россия"

Он проходит на ВДНХ

Красочное музыкальное представление, которое никого не оставило равнодушным. На ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия" состоялось большое шоу резидентов арт-кластера "Таврида".

На главной сцене участники проекта выступили вместе со звёздными артистами. Прозвучали более десятка композиций, в которых исполнители рассказали о ключевых и знаковых моментах в жизни каждого, в том числе, о любви к семье, Родине, искусству; а вместе с тем раскрыли и главные смыслы будущего Всемирного фестиваля молодёжи.

Концерт стал символической передачей эстафеты этому грандиозному мероприятию, которое уже в начале марта стартует на территории "Сириуса", сообщает "ТВ Центр".

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