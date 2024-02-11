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Собянин рассказал о развитии столичного "Банка технологий"

11:46
  • воскресенье
  • 11 февраля 2024

Его активно использует город

Более 460 передовых отечественных разработок насчитывает столичный "Банк технологий". Это - бесплатный сервис, который помогает предприятиям быстро подобрать инструменты для цифровизации и автоматизации производства.

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Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, перед тем как попасть в онлайн-реестр, разработки проходят отбор и получают оценку экспертов. В прошлом году в банке были размещены порядка двухсот новых решений. Среди них дроны, доставляющие малые грузы на предприятии, системы для мониторинга состояния оборудования и сверки маркировки продукции.

А на одном из московских хлебокомбинатов используется программное обеспечение, автоматизирующее ключевые процессы от закупки сырья до поставки товаров потребителям. 

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