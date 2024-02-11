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Шедевр Клода Моне облили супом во Франции

12:25
  • воскресенье
  • 11 февраля 2024

Это сделали две экоактивистки

Очередной шедевр едва не пострадал от рук французских экоактивистов. Новый акт вандализма произошёл в Лионе. Две девушки облили супом картину Клода Моне "Весна", после чего прокричали, что эта весна может стать для человечества последней.

Картину Ван Гога "Сеятель" облили овощным супом
Две девушки облили супом "Мону Лизу"

Полотно находилось под стеклом и, скорее всего, не получило повреждений. Точный ответ даст экспертиза. Активисток арестовали.

Участницы этой же организации недавно пытались испортить знаменитую "Джоконду" в Лувре. Они считают, что таким образом привлекают внимание к проблеме загрязнения окружающей среды, сообщает "ТВ Центр".

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