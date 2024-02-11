Грозы и снегопады: погода преподнесла россиянам новые сюрпризы

В Москве завтра потеплеет
Циклон "Ольга", который принёс обильные осадки в центральную часть России, захватил Ростовскую область. Из-за налипания мокрого снега на проводах произошли массовые отключения электричества, более 195-ти тысяч человек остались без света.
Коммунальные службы пытаются наладить ситуацию. Но справиться быстро всё равно не удаётся. Потребовалась даже помощь спасателей. Сотрудники МЧС помогают расчищать дворы и дороги от поваленных деревьев.
А в Новосибирске - температурные качели, сначала - дождь, потом снегопады и похолодание. Жители города стали очевидцами редкого природного явления - зимней грозы. В середине февраля сверкают молнии и слышны раскаты грома.
В Москве по-сибирски холодно. Столбик термометра стабильно закрепился ниже минус 10 градусов. Морозы спровоцировали редкое природное явление - световые столбы. Это - оптическая иллюзия, которая возникает, когда в атмосфере витают плоские кристаллы льда. Свет от искусственных источников преломляется, образую красивое зрелище.
Уже завтра в Москве ожидается потепление. Днём будет не ниже минус пяти градусов. Но в течение недели снегопады и умеренные морозы вновь вернутся.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"