Собянин рассказал о постоянной работе по развитию столичного метро

Строятся новые станции

В Москве идёт постоянная работа по развитию метро. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Завершается строительство станции "Университет Дружбы Народов". Там появится уникальное панно из смальты и художественного стекла. Полным ходом идёт реконструкция восточного вестибюля станции "Каширская".

На станции "Рижская" строят эскалаторный тоннель второго вестибюля. Он станет одним из самых протяжённых в московском метро - 129 метров, отметил мэр.

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