ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о постоянной работе по развитию столичного метро

13:33
  • воскресенье
  • 11 февраля 2024

Строятся новые станции

В Москве идёт постоянная работа по развитию метро. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Завершается строительство станции "Университет Дружбы Народов". Там появится уникальное панно из смальты и художественного стекла. Полным ходом идёт реконструкция восточного вестибюля станции "Каширская".

На станции "Рижская" строят эскалаторный тоннель второго вестибюля. Он станет одним из самых протяжённых в московском метро - 129 метров, отметил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Метрострой
Метрострой
Панно на станции метро "Университет Дружбы Народов"
Панно на станции метро "Университет Дружбы Народов"
Строительство станции метро
Строительство станции метро
Метрострой
Метрострой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.