На Москву надвигается ледяной дождь

И мокрый снег

Москвичей предупредили о ледяном дожде. Погода резко ухудшится 11 февраля, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Днём в понедельник ожидаются такие неблагоприятные явления погоды, как налипание мокрого снега, сильные гололёд и гололедица, туман и ледяной дождь.

Автолюбителям традиционно рекомендуют снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров и парковать автомобили вдали от деревьев и больших конструкций.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"