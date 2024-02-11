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На Москву надвигается ледяной дождь

16:40
  • воскресенье
  • 11 февраля 2024

И мокрый снег

Москвичей предупредили о ледяном дожде. Погода резко ухудшится 11 февраля, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Днём в понедельник ожидаются такие неблагоприятные явления погоды, как налипание мокрого снега, сильные гололёд и гололедица, туман и ледяной дождь.

Автолюбителям традиционно рекомендуют снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров и парковать автомобили вдали от деревьев и больших конструкций.

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