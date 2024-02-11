В Кремле раскрыли детали подготовки Путина к интервью с Карлсоном

Президент хорошо разбирается в истории

Американский журналист Такер Карлсон сам предложил встретиться с Владимиром Путиным. Президент России довольно быстро согласился, сообщили в Кремле.

При подготовке интервью Путин много работал с историческими первоисточниками. Его суждения об истории основываются на конкретных знаниях, а не на эмоциях, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент опирается на очень глубокое знание истории, и своё суждение об истории он формирует на основе первоисточников", - сказал представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков также отметил: Западу повезло, что Карлсон не задавал острых вопросов. По мнению пресс-секретаря президента, в этом случае в ответ прозвучали бы острые отповеди, что многим бы не понравилось.

Как сказал Песков, американцы традиционно мало знают о зарубежье, поэтому с помощью интервью было важно довести до них историческое видение президента.

Интервью Владимира Путина американскому журналисту было опубликовано 9 февраля на сайте Кремля, ресурсах Карлсона и в соцсети Х. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США. В соцсети Х интервью набрало более 170 миллионов просмотров.

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