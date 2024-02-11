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Чем живёт район Обручевский - несостоявшийся подмосковный Версаль

15:06
  • воскресенье
  • 11 февраля 2024

У него богатая история

Когда-то из этих мест собирались сделать подмосковный Версаль, используя принципы планировки резиденции французский королей. Здесь жили князья Репнины. После Первой мировой войны тут был свиносовхоз, а потом несколько лет и вовсе тюрьма.

Сейчас - это один из самых уютных уголков столицы: здесь два больших парка и четыре крупных вуза. Всё это - о районе Обручевский.

О том, как он меняется прямо сейчас, сохраняя свою богатую историю - Наталья Бабкина (смотрите видео).

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