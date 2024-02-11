Китайский Новый год в Москве: куда сходить, что посмотреть

Праздник продолжается

10 февраля начался Новый год - 4721-ый по китайскому календарю. В свои права окончательно вступил зелёный деревянный дракон. Правда, в Поднебесной символом праздника, по традиции, всё-таки считают дракона красного.

Российская столица не осталась в стороне от торжеств. Впервые в Москве китайский Новый год отмечают очень широко: центральные улицы украшены, на фестивальных площадках десятки мероприятий.

Юлия Богоманшина окунулась атмосферу шумного праздника и даже попробовала его на вкус. О том, куда ещё можно успеть сегодня - в её репортаже (смотрите видео).

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