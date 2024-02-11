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Китайский Новый год в Москве: куда сходить, что посмотреть

15:39
  • воскресенье
  • 11 февраля 2024

Праздник продолжается

10 февраля начался Новый год - 4721-ый по китайскому календарю. В свои права окончательно вступил зелёный деревянный дракон. Правда, в Поднебесной символом праздника, по традиции, всё-таки считают дракона красного.

Российская столица не осталась в стороне от торжеств. Впервые в Москве китайский Новый год отмечают очень широко: центральные улицы украшены, на фестивальных площадках десятки мероприятий.

Юлия Богоманшина окунулась атмосферу шумного праздника и даже попробовала его на вкус. О том, куда ещё можно успеть сегодня - в её репортаже (смотрите видео).

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Празднование Китайского Нового
Празднование Китайского Нового
Празднование Китайского Нового
Празднование Китайского Нового
Празднование Китайского Нового
Празднование Китайского Нового
Празднование Китайского Нового
Празднование Китайского Нового
Празднование Китайского Нового
Празднование Китайского Нового
Празднование Китайского Нового
Празднование Китайского Нового
Празднование Китайского Нового
Празднование Китайского Нового
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