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Собянин рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году

16:17
  • воскресенье
  • 11 февраля 2024

Предстоит большая работа

В этом году в Москве капитально отремонтируют 2 334 дома, будут заменены 2 642 лифта, сообщил мэр Сергей Собянин.

Всего с 2015 года, когда в городе стартовала программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов, отремонтировано 13,9 тысячи зданий, в них установлены 45,2 тысячи новых лифтов.

Ранее Собянин сообщил, что в этом году в столице будут продолжены масштабные работы по установке новых осветительных приборов: во дворах, на детских и спортивных площадках появятся 15 тысяч фонарей с энергосберегающими лампами.

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