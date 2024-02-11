Москвичей предупредили о 25-градусных морозах

На следующей неделе похолодает

После ледяного дождя, который прогнозируют в понедельник, москвичей ждут 25-градусные морозы. К концу рабочей недели в столичный регион вернётся настоящая зима, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Пик морозов придётся на ночь с 15 на 16 февраля. Минимальная температура в городе составит минус 20–25 градусов, после полудня 16 февраля будет от 9 до 14 градусов.

К концу недели морозы ослабеют, погода вернётся в климатическое русло, утверждает синоптик.

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